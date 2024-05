Guerra Mondiale si apre un nuovo fronte Vale 5 000 miliardi se cede sarà l’Apocalisse economica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ sempre più difficile spiegare ciò che sta sucndo nel mondo senza sottolineare come, ovunque si volga lo sguardo, si scorgono minacce sempre più concrete alla pace fra i popoli. Le grandi potenze sembrano correre spedite verso uno scontro globale di proporzioni immani. In Ucraina, proprio quando sembrava che le difficoltà sempre maggiori dell’esercito di Zelensky portassero finalmente all’apertura di un tavolo di trattative e alla fine del conflitto, l’Occidente ha rilanciato superando alcune “linee rosse” che sembravano invalicabili. Lo scontro diretto con la Russia è a un passo, e non a caso Putin parla ormai apertamente di ricorso al nucleare. Ma questo non è l’unicoin cui l’incendio bellico sta crescendo. L’altro da un certo punto di vista è persino peggiore.