Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di venerdì 31 maggio 2024)live dellatraoggi, venerdì 31 maggio Mentre proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, il governo Netanyahu traballa sempre di più. Secondo i media, infatti, il partito Unità Nazionale del ministro Benny Gantz ha presentato una proposta di legge per sciogliere il Parlamento israeliano e indire elezioni anticipate entro il mese di ottobre. Nel frattempo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia vuole riconoscere lo Stato palestinese, purché vi siano garanzie per. Il presidente cinese Xi Jinping, invece, fa sapere che la Cina sostiene una conferenza di pace ad “ampia base” sul conflitto in Medio Oriente, dove la giustizia non può essere “assente per sempre”.