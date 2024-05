Guerra a Gaza Biden svela il nuovo piano per il cessate il fuoco | Israele lo ha accettato ora tocca ad Hamas – Cosa prevede

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nell’attesa conferenza stampa di Joesulla situazione in Medio Oriente, dopo aver liquidato il verdetto di colpevolezza di ieri contro Trump, il presidente degli Stati Uniti ha rivelato alcuni dettagli sulla nuova proposta di accordo per ililnella Striscia di. L’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che i negoziatori di Tel Aviv hanno proposto una roadmap, con obiettivi progressivi, per raggiungere la fine delle ostilità. Secondo le poche informazioni condivise da, l’esercito israeliano si ritirerebbe dalla Striscia per sei settimane. «Questo è il momento chevenga al tavolo dei negoziati e accetti l’accordo», ha detto il presidente, «è il momento che questafinisca». La proposta, che sarebbe già stata accettata da Tel Aviv e inoltrata dal Qatar dagli emissari ditre fasi distinte.