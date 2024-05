Guardasole Varriale Carratelli Bocca e Bellinazzo a Radio Crc sul Napoli Conte e De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) ACRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Manuel, giornalista “Presentazione al San Carlo per? Anche al Teatro San Carlo stamattina rispondevano che non è ancora definito. Non c’è ancora una definizione totale di questa conferenza stampa di presentazione di Antonio. Deè stato ad Ibiza, Formentera è lì ad un passo di traghetto. Pare abbia incontrato anche Pozzo, il figlio di Gino. Abbiamo saputo anche che al, tra i nomi che girano per la difesa, piace anche Bijol. Però l’Udinese è bottega cara. Di questi soldi per il cartellino ci sarebbe un 10% da versare al CSKA Mosca. Credo che si voglia fare prima un grande colpo in difesa. Il punto sui giocatori delin prestito che torneranno alla base? C’è da considerare che ci sono calciatori come Gaetano, Folorunsho, Caprile e Cheddira per esempio che sono una cosa, mentre altri su cui andranno fatte valutazioni.