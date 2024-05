Gruber assente a Otto e mezzo al suo posto Floris | ecco perché

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sorpresa a. Ieri sera la puntata del seguito talk-show di politica e di attualità di La7 è iniziata in orario e subito i telespettatori hanno notato un cambiamento evidente. Aldella storica conduttrice Lilli, infatti, è apparso il collega Giovanni. “Sarò con voi per un paio di giorni, poi tornerà Lilli”, ha scandito il giornalista dal centro dello studio del programma. Non è la prima volta. Il volto di Dimartedì aveva infatti già sostituito la padrona di casa della trasmissione a maggio e a dicembre dello scorso anno. Ma qual è il motivo dell'assenza? Dopo voci e speculazioni, a contribuire a fare chiarezza sono stati gli utenti, che sui social hanno collegato l'assenza di Lillial timone dicon la partecipazione al raduno annuale del gruppo Bilderberg, un think tank che riunisce personaggi di spicco nel mondo della politica, dell'industria, della finanza e dei media provenienti da Europa e Stati Uniti e che si tiene a Madrid dal 30 maggio al 2 giugno.