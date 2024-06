Fonte : infobetting di 31 mag 2024

Ritornato in campo mercoledì dopo quasi un mese di stop dovuto al maltempo che ha colpito pesantemente Porto Alegre e tutto il Rio Grande do Soul, il Gremio ha travolto con un largo 4-0 i boliviani del The Strongest, tutt’ora capolista del Gruppo C di Copa Libertadores.

Gremio RS-Red Bull Bragantino sabato 01 giugno 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici