(Di venerdì 31 maggio 2024) Ascoli, 31 maggio 2024 –, di Venarotta, provincia di Ascoli Piceno, è l’unico marchigianotodeldal presidente della Repubblica Sergio. È fondatore e amministratore diRicami, specializzata nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori. Il suo percorso lavorativo inizia occupandosi della manutenzione dei primi grandi telai arrivati dal Giapponee in Abruzzo. Oggi l’azienda è tra i fornitori di case di moda tra cui Bottega Veneta, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel e Hermes. Le sue lavorazioni sono utilizzate inoltre per integrare opere pittoriche e oggetti di design. Negli stabilimenti di Ascoli Piceno e di Teramo realizza dalla progettazione alla produzione finale.