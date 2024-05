Grandine e un po’ di neve sul Cimone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sestola (Modena), 31 maggio 2024 – Il mese di maggio è terminato ieri sull’alto Appennino modenese con tantaed anche una spruzzata disulle vette più alte, soprattutto quelle sul crinale reggiano ma anche in quello modenese. Sulil termometro ieri pomeriggio è infatti sceso ad un solo grado e la cima è risultata imbiancata disopra i 1.900 metri di quota, mentre poco più a valle il ‘bianco’ era dovuto alla, caduta a più riprese nel primo pomeriggio. Tra le zone con gli accumuli maggiori divi è stata quella di S.Annapelago, dove si sono superati anche 5 cm di altezza del manto ghiacciato, che ha danneggiato in alcune zone piante di orti e giardini. Proprio a S.Annapelago è in corso nel week-end il ‘Carnevale Estivo’ 2024 e gli organizzatori si sono dovuti premunire di spostare la festa all’interno di capienti gazebo, dato anche l’abbassamento delle temperature sotto le medie stagionali.