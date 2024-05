Grandi successi per l’Ics Giovanni XXIII di Recale | premi e menzioni speciali agli studenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024). Un anno da incorniciare.per l’Istituto comprensivo “” di, diretto da Matrona De Matteis. Glisono risultati primi classificati a livello regionale al concorso “Un giorno da Certosino: racconta il tuo paese in tre minuti”. Il progetto “Teatrando con Villa Porfidia: storie reali per alunni incantati” ha visto coinvolti anche gli insegnanti Angelina Mastroianni, Annarita Donadeo, Gabriele Tartone, Lia Taferro, Imma Nugnes, che con gli alunni hanno messo in scena la storia di Villa Porfidia, dimora che fu di Anna Maria Suardo, duchessa di Bovino. La rappresentazione teatrale e musicale, con abiti d’epoca, ha raggiunto sul web ben 8707 voti, aggiudicandosi il primoo in denaro di 800 euro.