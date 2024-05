Fonte : sport.quotidiano di 31 mag 2024

72 metri (primato societario) per quella che rappresenta la seconda prestazione italiana dell’anno Under 18. Per gli avversari non c’è stato nulla da fare e il quotato D’Angelo, accreditato di 59 metri, si è dovuto inchinare alla giornata fantastica del grossetano che ha dimostrato di non temere le competizioni, ma anzi di esaltarsi in esse.

Grande risultato per l’Atletica Grosseto Banca Tema Nuovo exploit di Mattia Bartolini che vince il Brixia Meeting di Bressanone