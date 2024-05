Grande raduno delle ‘Vespe’ a Gorolo di Borghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un vespadedicato al loro babbo che non c’è più. Domenica 2 giugno aditerrà banco il 18° Vespamemorial Daniele Magnani, organizzato in collaborazione con il Vespa Club di Santarcangelo. Alle 8.30 le iscrizioni e alle 10.30 partenza per il tour in Vespa con sosta ristoro al Spinoza Circolino di Collina. Poi ritorno acon premiazione. La manifestazione è dedicata dai figli Mattia, Gianluca e Davide in ricordo del loro babbo Daniele Magnani scomparso a soli 44 anni il 22 giugno 2007 . Informazioni 392-8275426, mail: [email protected] e. p. .