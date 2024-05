Grande Fratello Rosy Chin | Quando a mio figlio hanno diagnosticato l’AHDH mi ero spaventata ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Di recente, terza classificata all’ultima edizione del, ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram di suoThomas intento a suonare ilpianoforte durante un saggio. Niente di clamoroso, né di sorprendente per i follower. Si tratta solo di una mamma che sta immortalando un momento importante del proprio, avrà pensato qualcuno. Le cose starebbero in effetti così, ma ciò cheha voluto riprendere conemozione e contentezza sono i progressi, la forza e la caparbietà di Thomas. E lanciare anche un messaggio. Già, perché il bambino soffre di ADHD, ovvero di un disturbo del neurosviluppo. E per lui e per tanti altri bambini e giovani ragazzi come lui ogni piccolo traguardo è una dura conquista.