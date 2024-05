Grande Fratello online il singolo di Massimiliano Varrese con le frecciatine a Beatrice Luzzi

Fonte : isaechia di 31 mag 2024

. State sereni Dio sa come ricompensare! l’Arte, che per molti rimane un miraggio affogato nella frustrazione e nell’odio verso il prossimo… Parla per me! Come sempre ha fatto! Negarne l’evidenza e deriderne è solo stoltezza altrui! È ovunque! di CHI e di COSA parlerà il mio NUOVO SINGOLO Estivo?TUTTO CIÒ CHE HO DA DIRE!!!! LO FARÀ LEI! E SOLO LEI! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@massimilianovarrese) Di seguito il testo completo della canzone dell’ex gieffino: Ci sono domande senza mai risposte/ ci sono risposte arriveranno senza mai domande/ e farò silenzio in camera attesa/ ma nella mia attesa la verità mi appare/ il grande occhio su di me non vede o finge? Spegne la luce tra insulti e parole/ l’occhio non vede ma il cuore mi duole/ le malelingue persone perbene fanno più male Clap clap fai clap clap baby fai clap clap e avrai la verità/ Clap clap fai clap clap baby fai clap clap/ ma il flash che male fa? Mi vuoi nominare mi vuoi eliminare/ e poi come un prete aspetta la tua confessione/ se parlo fa male/ sto zitta ed è uguale/ ti guardo negli occhi i tuoi occhi da infame/ Spegne la luce tra insulti e parole/ l’occhio non vede ma il cuore mi duole/ le malelingue di ogni mestiere/ prima mi insulti e poi mi vuoi bene Clap clap fai clap clap baby fai clap clap e avrai la verità/ Clap clap fai clap clap baby fai clap clap/ ma il flash che male fa? Tutto questo fa paura ma non è la mia paura/ sottovoce me la lego quando esco poi ti spiego/ hai copiato merda e odio vorrei dirti che ti odio/ ma io faccio un passo indietro/ ti perdono Clap clap fai clap clap baby fai clap clap e avrai la verità/ Clap clap fai clap clap baby fai clap clap/ ma il flash che male fa?/ Clap clap fai clap clap baby fai clap clap e avrai la verità/ Clap clap fai clap clap baby fai clap clap/ ma il flash che male fa? Ovviamente l’ironia del web non si è fatta attendere: La revenge song di colui che ha portato l’hip-hop in italia ispirata a Beatrice Luzzi chissà quando la supererà la Regina dai capelli Rossi pic.

Grande Fratello online il singolo di Massimiliano Varrese con le frecciatine a Beatrice Luzzi