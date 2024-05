Grancereale un’esperienza 100% vegetale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 31 maggio 2024) Buono per il suo gusto e per il pianeta,invita ad accendere i sensi e ad aprirsi al contatto benefico con la natura.è l’unico brand italiano con l’intera gamma di biscotti realizzati con ingredientivegetali. Ogni prodotto è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda e della salute: niente olio di palma, grassi idrogenati e conservanti. Il primo biscotto integrale della lineadi Mulino Bianco viene creato nel 1989. Nel 2011 diventa una marca con una propria identità e oggi è, a tutti gli effetti, un brand forte e distintivo. Oggi la gamma include biscotti e barrette per un totale di 14 referenze. Le ricette, caratterizzate dal gusto intenso dei cereali croccanti e della farina integrale, rendono da sempreun prodotto iconico grazie al suo aspetto “grezzo” e “naturale”, che oggi si fa promotore di un nuovo modo di vivere sano basato sul Joyful Wellbeing.