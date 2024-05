Graduatorie ATA 24 mesi domande chiuse Ora si attende scioglimento riserva e scelta 30 scuole

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si sonoieri 30 maggio leper l'aggiornamento delleATA 24. Le operazioni non si sono però concluse perché, come ogni anno, successivamente gli aspiranti potranno scegliere le 30per concorrere anche alle supplenze dadi istituto. Quest'anno c'è poi, novità, lodelladal 16 giugno per i candidati che hanno inserito il servizio fino al 30 giugno. L'articoloATA 24. Ora si30. .