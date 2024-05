Gp d’Italia 2024 Bagnaia penalizzato di tre posizioni in griglia | la decisione dei giudici dopo la conquista delle pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 31 maggioaver ottenuto la prima posizione nelle pre-al Gp, in svolgimento al Mugello, Peccoè statodi tre. Come riporta l’Ansa ‘Pecco(Ducati) è statodi treinnella gara di domenica del gran premiodi Motogp al Mugello. Il pilota piemontese era stato convocato dalla direzione gara al terminepre-di questo pomeriggio in quanto accusato da Alex Marquez (Ducati Gresini) di averlo ostacolato alla curva del Correntaio.si era difeso davanti ai giornalisti dichiarando che secondo lui era ridicolo essere convocati per una cosa del genere perché a Marquez jr avrebbe lasciato lo spazio necessario per impostare al meglio la curva, accusando a sua volta lo spagnolo di aver fatto dello show con gesti plateali nel lamentarsi in pista.