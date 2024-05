Google non funziona ricerche lente o impossibili | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024)sta manifestando alcuni segnali preoccupanti. Diverse le segnalazioni che stanno arrivando ai raccoglitori ufficiali di malmenti di siti e servizi online, mentre il sito didedicato agli errori non mostra problemi. Notizie ufficiali, al momento in cui scrivo, non ci sono, ma gli utenti riscontrano rallentamenti importanti o malmenti di grave natura. Per chi utilizzaNews eTrends, come i professionisti, i problemi si sono resi subito palesi; anche i comuni utenti hanno però potuto riscontrare dei problemi nella ricerca di informazioni o nell’utilizzo diTraduttore. In alcuni casi segnalati infatti è bastato cercare “Lavoro a Roma” super non ottenere nessun risultato, sostituito proprio dalla scritta “nessun risultato”.