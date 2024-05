Google Maps cancella un pezzo della A22 Problema risolto dopo segnalazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - “Da questa mattina, le indicazioni disulla viabilità in A22 sono tornate nella norma. Restano ancora da capire le cause del ‘bug' che, a partire da ieri mattina, ha ‘dematerializzato' un tratto di autostrada e indotto un gran numero di utenti dell'autostrada diretti a nord a uscire alla stazione autostradale di Vipiteno e a proseguire il viaggio lungo la viabilità ordinaria fino in territorio austriaco”. È quanto informa e rende noto l'Autobrennero in una nota a seguito del grande disagio causato ieri agli automobilisti perchéaveva ‘interrotto/to' un piccolissimo tratto di autostrada nei pressi di Vipiteno in Alto Adige. “Ilsi è verificato nel giorno del Corpus Domini, festivo in Austria, e per questo caratterizzato da traffico intenso, producendo rilevanti disagi alla viabilità ordinaria e imponendo ad Autostrada del Brennero una modalità straordinaria di gestionestazione autostradale di Vipiteno – ha aggiunto l'A22 –.