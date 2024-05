GOMORRA – LA SERIE | 10 ANNI DOPO domenica 2 giugno lo speciale con i protagonisti

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)– LA: 10locon iEra il 6 maggio del 2014, quando esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che in pochiavrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, per poi conquistare tutto il mondo: “– La”, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – da un’idea di Roberto Saviano. In occasione dei 10dal debutto, idelladei record si ritrovano per lo– LA: 10. Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel), con la partecipazione di Arturo Muselli (Sangue Blu) e Fabio De Caro (Malammore), di nuovo insieme per ricordare e celebrare l’avventura vissuta sul set, ripercorrendo quel viaggio che ha cambiato le regole della serialità italiana, e le loro vite.