Golfo dei Poeti progetto vincente | Risultati al di là delle aspettative

(Di venerdì 31 maggio 2024) La recente promozione della Gino Landini Lerici in Serie C maschile di basket, si presenta come il primo germoglio di una pianta che promette crescere rigogliosa e si chiama ’dei’. Una sinergia, partita quasi un anno oramai, di cui fanno parte la stessa Landini Lerici e altre tre società della provincia, Sarzana Basket, Arcola e Papini Spezia. Non a caso lo stesso parco-giocatori della squadra neopromossa dalla Divisione Regionale ligure 1 era integrato in buona parte da atleti provenienti da tutti questi club. Il respiro delva comunque molto al di là di quest’ultima impresa, soprattutto perché la sua programmazione affonda le radici in quello che è un settore giovanile che a sua volta,alla mano, sembra scalpitare e dunque è probabilmente vicino a produrre a sua volta qualche ’exploit’, a cui concorre la stessa collaborazione fra quattro società.