Golf | European Open 2024 vola Laurie Canter Guido Migliozzi risale nel gruppo dei quinti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si è chiuso, ancora una volta con una sospensione, il secondo giro dell’in quel di Amburgo. Cambia la leadership, anche in virtù dell’eccellente secondo giro di. L’inglese, ex vincitore dell’d’Italia, stampa sulla carta un -7 frutto di cinque birdie e un eagle, salendo a -12 e chiudendo in bellezza il venerdì. Alle sue spalle il primo dei padroni di casa, nonché capoclassifica della prima giornata, Jannik De Bruyn, oggi pari con il par e dunque rimasto a -9, nonché agganciato dal danese Niklas Norgaard. Alle loro spalle, a -7, l’inglese Garrick Porteous., Yuka Saso al comando dopo il primo round dell’U.S. Women’sOttime notizie daldei, con la leggera, ma importantissima risalita di, che con il -3 odierno (impreziosito da un brillantissimo eagle al par 5 della buca 4) sale a -6 assieme ad altri quattro.