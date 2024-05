God of War Ragnarok trailer di annuncio della versione PC con data d’uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente l’arrivo di God of Warsu PC, condividendo ungameplay dedicato nel corso del nuovo State of Play. La società ha inoltre annunciato ladel gioco, fissata il 19 Settembre 2024. Come anticipato da un leak nelle scorse ore, il colosso giapponese ha rivelato che l’apprezzato sequel del capitolo del 2018, ad opera di Santa Monica Studio, verrà rilasciato sul mercato di tutto il mondo nel corso del Ricordiamo che God of Warconsente ai fan di seguire il proseguo del viaggio di Kratos ed Atreus, con i due personaggi alla ricerca di risposte prima che sopraggiunga il devastante Ragnarök. In questo nuovo capitoloserie sia padre che figlio dovranno visitare ognuno dei nove regni, così da cercare un modo per affrontare Thor e le altre divinitàmitologia norrena.