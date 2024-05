God of War Ragnarok | il port per PC richiede un account PSN

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 31 maggio 2024) Siamo alle solite, Sony: ildi God of Warsu PCrà unPSN, come chiarito dal post sul blog di PlayStation Avremmo preferito mantenere la positività dopo aver potuto finalmente confermare l’arrivo di God of Warsu PC, ma a quanto pare la necessità di unPSN aveva altri piani. La triste conferma viene sia dal blog ufficiale di Sony che dalla pagina Steam del gioco, oltre a campeggiare fieramente nella dichiarazione all’inizio dello State of Play. La conferma della linea dura è del tutto inequivocabile: “I giochi Sony Interactive Entertainment su PC richiedono un profilo PlayStation Network.” Ricordiamo che l’ultima avventura di Kratos e Atreus rimane strettamente single-player, negando alla questione un contesto più consono.