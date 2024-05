Gli studenti uniti nelle tende della pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024)e studentesse dell’Accademia di Belle arti accampati cone sacchi a pelo nei giardini antistanti il Palazzo del Principe per dire stop alla guerra in Palestina. Lesono state montate nel pomeriggio dei giorni scorsi da alcunioriginari di Iran e Palestina e dai giovani che provengono dai luoghi calditerribile guerra in corso, che sulla scia dell’onda di protesta che coinvolge università e accademie di tutto il mondo con questo gesto vogliono unirsi al coro degli altri giovani e attirare l’attenzione su questa guerra anche nella città di Carrara e all’ombracittà dei marmi. Una protesta silenziosa, senza clamori, ma un chiaro segno di condanna e una testimonianza che viene dai giovanie cha da tempo invocano lache ha già riscosso l’attenzione, visto che in piazza Gramsci a quell’ora si stava svolgendo un’iniziativa dedicata ai bambini e vistal a continua affluenza dipersone nella piazza.