Fonte : ilfaroonline di 31 mag 2024

Ricordare il sacrificio dei nostri eroi, non dimenticare ciò che hanno fatto per tutti noi, è fondamentale affinché valori come libertà, democrazia, impegno civile possano continuare a essere un perno e fondamenta imprescindibili del nostro Paese.

Gli studenti della Porto Romano di Fiumicino dal Presidente Mattarella per il loro impegno civile