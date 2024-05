Fonte : affaritaliani di 31 mag 2024

L'Amministrazione Biden intenderebbe inviare in Italia e in Grecia circa un migliaio di migranti sudamericani, 500 per ciascun Paese, nell'ambito della politica di reinsediamento e con l'obiettivo di scoraggiare le persone a varcare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti.

Gli Stati Uniti vogliono mandare i loro migranti in Italia Il Viminale | Indisponibilità totale al ricollocamento