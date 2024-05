Gli agenti della penitenziaria | I 47 colleghi non bastano E troppi maggiorenni detenuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Sembra non esserci più differenza tra carceri per adulti e istituti penitenziari minorili. Chi è più grande, spesso, è un pessimo esempio. E i problemi nascono spesso da qui. Si aggiunge il fatto che, al Beccaria, glinon sono in numero sufficiente a garantire un turn over quotidiano, e molti di loro sono giovani con poca esperienza". Lo sottolinea il segretario generale del Sappe, Sindacato autonomo polizia, Donato Capece, che il giorno dopo la rivolta (l’ennesima) al carcere minorile Beccaria, torna sull’argomento. Pensa che la presenza deisia tra le cause principali dei problemi? "Il problema esiste da anni, almeno 4, da quando la politica ha stabilito che anche ifino a 25 anni possono essere ristretti nelle carceri minorili.