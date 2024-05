Glen Powell vorrebbe interpretare una versione tutta sua di Batman

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024), in una nuova intervista con GQ, ha condiviso le sue idee su un suo possibile ruolo nei panni di. “Sono sempre stato un tipo da“, ha detto. “Avrei una visione selvaggia di. Sicuramente non sarebbe come un tono di Matt Reeves – probabilmente sarebbe più vicino a Michael Keaton.” E, nonostante non abbia interesse adun supereroe, quando ha visto la batmobile di Keaton ne è rimasto irrimediabilmente affascinato.ha avuto un ruolo nell’universo DC. Nel 2012, è stato accreditato come Trader n. 1 ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan. “Mi sono fatto sfondare la testa da Bane ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno“, ha detto.unasua diKeaton ha interpretato il ruolo dinel film di supereroi del 1989 diretto da Tim Burton da una sceneggiatura di Sam Hamm e Warren Skaaren.