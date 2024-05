Giustizia ciò che Falcone Di Pietro e gli italiani chiedevano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Temo, per loro, che sia non debole ma debolissima la memoria dei magistrati e dei loro sindacalisti che stanno pensando allo sciopero contro la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. Che è contemplata, con altro ancora, nella riforma costituzionale dellaappena varata dal governo all'unanimità, a dispetto dei retroscena che attribuivano divisioni e resistenze persino alla presidente del Consiglio. La quale se ne è invece assunta la titolarità strappandola ai morti evocati con i nomi di Silvio Berlusconi, Bettino Craxi e Licio Gelli, in ordine rigorosamente alfabetico. È una memoria debolissima per i più anziani o meno giovani. E ignoranza, nel senso di non conoscenza, e mancato studio, per i più giovani. Che non erano neppure nati nell'autunno del 1987, quando l'8 e il 9 novembre gliparteciparono con un'affluenza di ben il 65,11 per cento al referendum contro le norme che ancora più di adesso proteggevano i magistrati, sino ad esentarli, dalla cosiddetta responsabilità civile.