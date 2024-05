Giugliano controllo gratuito oculistico per gli alunni del III circolo di via Agazzi

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024)della vista per i piccolidel terzodidattico di via. Stamane grazie a un’iniziativa dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e unione italiana dei ciechi un camper ha fatto tappa nell’istituto scolastico per una visita specialistica. Grazie a queste iniziative negli anni sono diversi glia L'articoloper glidel IIIdi viaTeleclubitalia. .