Giuffredi senza dubbio sul futuro degli altri assistiti | novità su Politano Gaetano e Folorunsho

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’agente Marioha annunciato lein merito alsuoial Napoli: le parole su. Ha scosso profondamente l’ambiente Napoli l’annuncio relativo all’addio di Giovanni Di Lorenzo. Tale volontà è stata ribadita anche da Mario, suo agente, anche in occasione della conferenza stampa di presentazione di oggi del trofeo AEG. L’agente ha così affermato come sia irremovibile la decisione del capitano azzurro di lasciare Napoli, anche nel caso in cui dovesse arrivare Antonio Conte come prossimo allenatore. L’agente ha rilasciato poi ulteriori rivelazioni anche sui tanticalciatori suoial Napoli.dubbi: le parole suL’agente si è espressoalcunsoprattutto su Matteo: “Dinon si è mai parlato perchè sta bene qua”.