Giuffredi Il ciclo di Di Lorenzo col Napoli è finito andiamo via! Scelta maturata nel corso dell’annata

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) MarioIl procuratore di Diè intervenuto a margine della presentazione del trofeo AEG giunto all’ottava edizione. Queste le sue dichiarazioni:: non ci spostiamo da una virgola dalle mie dichiarazioni precedenti “Diin questi giorni si è riposato e poi è andato in Nazionale. Per il resto, voi avete letto dalle mie interviste il mio pensiero, ma quello non è solo il mio pensiero, io non sono un pazzo, prima di parlare mi confronto sempre coi miei assistiti. Non ci spostiamo da una virgola dalle mie dichiarazioni precedenti.: se arriva Conte cambiamo idea? Se arriva Conte cambiamo idea? Non c’entra niente l’aspetto tattico o tecnico o chi sarà il nuovo allenatore. Sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio.