Giù le armi su i salari | una manifestazione per opporci al liberal-fascismo del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Giù lesu i”, uno slogan antico e attualissimo, sarà alla testa delladel 1° giugno a Roma, convocata da oltre 60 movimenti e organizzazioni politiche e sindacali, la prima direttamente ed esplicitamente rivolta contro il. In primo luogo saremo in piazza con i palestinesi, contro il genocidio in corso a Gaza, che può avvenire solo per la complicità degli Stati Uniti e di molti governi occidentali e della Ue, tra cui quello di Giorgia. Che ha fatto della totale subordinazione euroatlantica e del servilismo verso gli Usa la carta fondamentale della propria legittimazione presso le élite. Questo servilismo ha schierato l’Italia nella guerra contro la Russia, in una marcia verso la terza guerra mondiale che ora fa un passo decisivo con la volontà della Nato di bombardare il territorio russo.