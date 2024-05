Giro del Delfinato 2024 | la sfida tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic è già attesissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ild’Italia è terminato da una settimana ma di tempo per rifiatare nel World Tour di ciclismo su strada al maschile ce n’è pochissimo, soprattutto in una stagione così intensa che prevede anche le Olimpiadi. Ecco che si guarda già al Tour de France e ovviamente la tappa di passaggio è quella deldel. PERCORSO Sono otto le frazioni, con un percorso veramente durissimo: una cronometro di 34,4 chilometri, tutt’altro che pianeggiante, ma soprattutto ben cinque arrivi in salita. Fanno paura soprattutto le giornate con traguardo in vetta a Le Collet d’Allevard, che misura 11,2 chilometri e che ha pendenza media dell’8,1 per cento, e quella di Samoëns, con l’ascesa di 10 km con una pendenza media del 9,3 per cento. Sarà scontro tra scalatori.