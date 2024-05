Giovani musicisti di talento Il fondo dell’Orchestra Canova per l’avvio alla professione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’obiettivo è sostenere e valorizzare l’attività professionale diprofessionisti di. Nasce con questo scopo ilOrchestra, promosso dall’omonima realtà musicale varesina, uno dei più recenti fondi natiFondazione comunitaria del Varesotto, come spiega il presidente Maurizio Ampollini: "Per noi la nascita di unrappresenta sempre un passo importante per far emergere la generosità del territorio e la sua capacità di farsi carico del bisogno e delle aspirazioni dei singoli: unnon è solo uno strumento per raccogliere denaro, ma anche un modo di lavorare che porta a trovare alleanza e sinergie nel territorio e per il territorio". Il neonatosi prepara ad affrontare il suo primo evento benefico, con una cena in programma il 7 giugno al Golf Club di Luvinate: una serata pensata per condividere con i sostenitori finalità e aspettative.