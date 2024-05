Fonte : italiasera di 31 mag 2024

Appuntamento alle 14 a piazza della repubblica per la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, per rilanciare tutti insieme la cultura della Vita, che la accoglie in ogni fase e condizione, dal concepimento fino alla morte naturale, e per testimoniare che non solo è urgente, visto l’inverno demografico, non solo è giusto garantire il diritto alla Vita di ciascun essere umano, ma è anche stupendo e gioioso accogliere sempre la vita”.

Giornata dei Genitori – Pro Vita & Famiglia regala altri 10 ‘Doni per la Vita’ e lancia l’appuntamento per l’evento in piazza a Roma il 22 giugno