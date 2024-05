Giornata contro il tabacco Ieri quella delle patate Iniziative anche in Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, presidente del coordinamento nazionale docentidiscipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani in occasione dellaMondiale senza(World No Tobacco Day 2024) dell’OMS, che si celebra il 31 maggio, segnala la gravità della situazione in atto, soprattutto nelle scuole italiane. Secondo i dati raccolti nell’anno scolastico 2023/2024 dal Centro nazionale Dipendenze e doping dell’Istituto Superiore di Sanità (CNaPPS) fuma o svapa uno studente su tre tra i 14 e i 17 anni. Sono cifre allarmanti. Tanto più che raddoppierebbe il policonsumo, cioè l’abitudine di utilizzare alternativamente sigarette elettroniche enormale.