Giorgia Meloni mostra in tv il foglio che spiana la sinistra prima del voto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Mi sono stufata delle menzogne. Come fa una persona vagamente onesta intellettualmente a dire che abbiamo tagliato i soldi sulla sanità? Una persona onesta questa cosa più non la può dire". Lo afferma la presidente del Consiglio,, ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4,ndo ildegli stanziamenti. "Quando c'era la- sottolinea la premier - il Fondo sanitario stava a 112 miliardi nel 2017, 113 nel 2018. Quando è arrivato il Covid è arrivato a 120 miliardi nel 2020, 122 miliardi nel 2021. Quando c'è stato il governo Draghi era a 125 miliardi. Quando è arrivato il governo, 2023-2024, quest'anno, il fondo sanitario arriva a 134 miliardi. A questo si aggiunge che abbiamo messo 500 milioni di euro per i piani di recupero delle liste d'attesa, abbiamo liberato altri 750 milioni di euro per la sanità con la modifica del Pnrr, quella che secondo lanon si poteva fare".