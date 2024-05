Fonte : newsnosh di 31 mag 2024

Specchio in bronzo dalla Cina del periodo Han Lo specchio in bronzo rinvenuto, con L'articolo Gioielli d’oro di 2. C. Gioielli d’oro antichi scoperti in Kazakistan Recenti scavi archeologici nel Turkistan meridionale, in Kazakistan, hanno portato alla luce gioielli d’oro, punte di freccia e un grande specchio di bronzo provenienti da tumuli funerari risalenti a circa 2.

Gioielli d’oro di 2 000 anni provenienti da una cultura misteriosa scoperti in Kazakistan