Ginnastica artistica Salvatore Maresca infortunato in allenamento | addio alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha annunciato di essersidurante unsvolto lo scorso 20 maggio presso il Pala DiCerbo a Salerno. Il ginnasta campano ha rimediato la rottura del tendine rotuleo pretibiale e si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico, con un conseguente periodo di riabilitazione. L’entità dei tempi di recupero è ancora tutta da definire per il poliziotto, che si deve così chiamare fuori dalla lotta per la convocazionedi Parigi 2024. Il 30enne di Castellammare di Stabia, bronzo agli anelli ai Mondiali e agli Europei nel 2021, ha preso parte alla recente rassegna continentale andata in scena a Rimini, chiudendo al settimo posto nell’atto conclusivo al castello. L’azzurro stava inseguendo una difficile chiamata per i Giochi: il DT Giuseppe Cocciaro sembra voler puntare su un quintetto votato al bene della squadra, capace di vincere il team event agli Europei nel 2023 e di conquistare il bronzo un mese fa in Romagna, piuttosto che puntare su grandi specialisti.