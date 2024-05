Ginnastica artistica infortunio per Salvatore Maresca | Il mio sogno olimpico finisce qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024)non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come reso noto dall’ASDSalerno, l’atleta si è infatti infortunato durante un allenamento dello scorso 20 maggio, riportando la rottura del tendine rotuleo pretibiale. L’agente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro dovrà dunque sottoporsi ad un intervento chirurgico e poi iniziare un periodo di riabilitazione, restando perciò a lungo lontano dalle competizioni. “Siamo profondamente addolorati per l’di. Thor è un talento straordinario e un punto di riferimento per la nostra società e per la Nazionale italiana. Gli auguriamo una pronta guarigione e un rapido ritorno alle competizioni, anche se purtroppo non in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024” ha detto il Presidente dell’A.