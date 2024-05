Ginnastica aerobica al via i Campionati Assoluti 2024 a Gorle | differita su Sportface Tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prenderanno il via sabato 1° giugno idi, in programma al Palalovato di, con l’organizzazione della società locale dell’Evolution del presidente Fausto Oberti. La manifestazione sarà accompagnata da quattro competizioni (il Trofeo delle Regioni, il Trofeo Aerodance, il Trofeo MMA e il Gran Premio d’Estate) e vedrà ai nastri di partenza tanti atleti di spicco. Ci saranno ad esempio Francesco Sebastio dellaFrancavilla e Anna Bullo del Gruppo Sportivo Sambughé, chiamati a difendere i rispettivi titoli individuali, ma anche la coppia mista del club di casa formata da Andrea Colnago ed Elisa Marras. Appuntamento molto importante anche per la sezione guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti, all’ultimo appuntamento nazionale prima dell’attesissimo Mondiale di Pesaro, in programma dal 27 al 29 settembre.