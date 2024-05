Giani annuncio a sorpresa | Scuola regionale di pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Firenze ha un legame profondo con Rondine, rafforzato dalla recente manifestazione a Palazzo Vecchio. Rondine un’utopia? Tutte le grandi idee all’inizio lo sono state, allora viva l’utopia". Dario Nardella rinsalda il patto con Rondine, come aveva già fatto un mese fa nel Salone dei Cinquecento, accogliendo i ragazzi della Cittadella, per la prima volta testimoni di un percorso faticoso, lungo i tornanti del dolore e dell’orrore della guerra che devasta i Paesi dai quali arrivano: Ucraina, Russia, Israele e Palestina. Quattro storie di rinascita che a Rondine hanno trovato la risposta. Quella che ora, ciascuno di loro, tradurrà in progetti concreti quando tornerà casa. All’arrivo dei quattromila marciatori c’è anche il governatore Eugenio