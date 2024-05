Giada Zanola lanciata dal cavalcavia In A4 | Andrea Favero resta in carcere non ha risposto al giudice

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha fatto scena minuta oggi nell’interrogatorio di garanzia in cella, avvalendosi della facoltà di non rispondere davanti al Gip. Ilperò ha emesso per lui una nuova ordinanza di custodia cautelare in, ritenendo sussistano “gravi, precisi e concordanti” indizi di colpevolezza a suo carico per la morte della compagna. .