Giada gettata dal cavalcavia parlano i vicini di casa | cosa si scopre

(Di venerdì 31 maggio 2024)da unper 15 metri prima di essere travolta da un camion che stava passando: è morta cosìZanola, 34 anni, non per suicidio come inizialmente si ipotizzava ma ennesima vittima di femminicidio per mano di Andrea Favero, 39 anni, che l’ha buttata dal ponte il 28 maggio. La polizia di Padova lo ha fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. I due avevano un figlio di 3 anni, ma vivevano da separati incomprata nel 2022. Ora a parlare sono i. Leggi anche: Bari, crolla il tetto di una piscina: all’interno anche bambini. Ci sono dei feriti Leggi anche: Teatro San Carlo di Napoli in lutto: Giulia Romito si è spenta a soli 44 anniZanoladalNelle prime ore della mattina del 29 maggio sull’autostrada A4 viene trovato il corpo diZanola, straziato dai veicoli in transito, a Vigonza, Padova.