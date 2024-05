GF Beatrice e Giuseppe di nuovo insieme | ritorno di fiamma?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 31 maggio 2024)Luzzi eGaribaldi sono state una delle coppie che hanno fatto sognare il pubblico al Grande Fratello. E anche se tra di loro le cose non sono andate bene all’interno della casa non è detto che non possano darsi una seconda possibilità nella vita di tutti i giorni. La storia traLuzzi eGaribaldi all’interno del Grande Fratello ha tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori. I due hanno cercato di viversi la loro conoscenza a discapito delle telecamere, ma purtroppo le dinamiche del gioco li hanno portati ad allontanarsi. Eppure, non è detto che il loro rapporto non possa avere una seconda possibilità. Ed è proprio ciò che sta succedendo nella vita di tutti i giorni. La storia dial GF, foto Screenshot – VelvetGossipFin dal primo incontro sotto le telecamere indiscrete del Grande Fratello,Luzzi eGaribaldi hanno stretto un bellissimo legame.