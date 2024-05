Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

Sono stati visti alcuni passanti accorrere per aiutare le vittime aggredite dall’aggressore, che sono state scaraventate a terra. . Ci sarebbe un video in circolazione in grado di testimoniare gli attimi dell’accoltellamento, trasmesso su YouTube.

Germania uomo con coltello aggredisce lo stand di un’attivista di estrema destra | è stato fermato