Germania ok a Kiev uso armi in Russia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 12.10 Si allarga il fronte dei Paesi favorevoli all'uso delleNato per colpire obiettivi in. Anche Berlino dà il via libera agli ucraini per usare le, anche tedesche, contro obiettivi in territorio russo. In una nota il portavoce del cancelliere Scholz, Hebestreit, dichiara che laautorizza gli ucraini a difendersi"nel rispetto del diritto internazionale" contro gli attacchi che arrivano da immediatamente oltre confine. E questo anche con leconsegnate, "comprese quelle fornite da noi".