Germania attacco con il coltello al comizio politico anti-Islam | diversi feriti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un uomo armato diha ferito diverse persone al raduno dell’attivistaizzazione Michael Stürzenberger a Mannheim, in. Germany: Knife attack againstisation activist Michael Stürzenberger and his team in Mannheim on the BPEisation rally.The police had to shot the attacker down. pic.twitter.com/7lBK4FYtFQ— Michael Weingardt (@MichaelWgd) May 31, 2024 L’assalitore sarebbe stato neutralizzato. Alcuni video mostrano il momento dell’aggressione: un uomo spinge a terra una persona e inizia a pugnalarla. Alcuni dei presenti hanno cercato di fermare l’aggressione, senza riuscirci. Un poliziotto è, infine, intervenuto venendo a sua volta ferito prima che altri agenti aprissero il fuoco contro l’assalitore.