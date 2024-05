Germania agguato col coltello all’incontro anti-Islam | almeno due feriti La polizia spara all’aggressore – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Scuote lal’avvenuto questa mattina a Mannheim, dove un uomo armato diha ferito diverse persone. L’aggressore, dopo un primo tentativo di fuga, è stato neutralizzato con un colpo di pistola da parte di un agente. Secondo quanto riferito dallalocale, l’ha lasciato a terradue. Uno dei due è un poliziotto, che si troverebbe in condizioni gravi e dovrà essere operato, riferisce l’agenzia Dpa. Il bilancio potrebbe però crescere. L’è avvenuto durante un incontro pubblico del movimento civico, Pax Europa. E tra ici sarebbe il politico conservatore e attivista di Pax Europa, Michael Stuerzenberger. Quest’ultimo è noto in tutta laper le sue posizioni controverse, in particolare per aver lanciato una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco e per essere stato condannato due volte, una per offese a un ufficiale e un’altra per incitamento all’odio e denigrazione degli insegnamenti religioni.